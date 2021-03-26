Как ранее заявлял экс-глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, лишь около 10% сотрудников крымского СБУ после событий 2014 года решили вернуться на Украину.
Остальные офицеры либо уволились, либо стали в ряды ФСБ России.
Сотрудники украинской спецслужбы решили напомнить бывшим коллегам о Дне службы безопасности Украины, который отмечается 25 марта. Их послание содержало скрытую угрозу.
«Поздравляем бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности. От коллектива театра на Владимирской», — говорится в одном из сообщений.
На бульваре Ивана Франко, 13 находится штаб-квартира ФСБ Крыма. Офис СБУ располагается в Киеве на Владимирской улице в доме 33.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.