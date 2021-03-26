Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по радио передали поздравление своим бывшим коллегам из Крыма. Видеозапись, на которой оно звучит, опубликовал 25 марта «Телеграф»

Зеленский, война и ловушка пропаганды © пресс-служба президента Украины Сергей Пашинский, лишь около 10% сотрудников крымского СБУ после событий 2014 года решили вернуться на Украину.

Остальные офицеры либо уволились, либо стали в ряды ФСБ России.

Сотрудники украинской спецслужбы решили напомнить бывшим коллегам о Дне службы безопасности Украины, который отмечается 25 марта. Их послание содержало скрытую угрозу.

«Поздравляем бывших коллег из театра на Ивана Франко в Симферополе с профессиональным праздником. Мы вас не забываем, наша память не имеет сроков давности. От коллектива театра на Владимирской», — говорится в одном из сообщений.

На бульваре Ивана Франко, 13 находится штаб-квартира ФСБ Крыма. Офис СБУ располагается в Киеве на Владимирской улице в доме 33.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.