На Украине нельзя больше увеличивать число заключенных по политическим мотивам, таких как Сергей Стерненко и Андрей Антоненко. Об этом 25 марта в эфире «1+1» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович

«Пусть попробуют»: сторонник Стерненко пригрозил властям, обвинившим его в хулиганстве © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Мы ищем выход. И выход заключается в том, что нельзя увеличивать количество людей, заключенных по политическим причинам или мотивам. Хватит Рифа (Андрей Антоненко) и Стерненко, Дугарь, Кузьменко (Яна Дугарь и Юлия Кузьменко — фигуранты в деле убийства журналиста Павла Шеремета. — Ред.)», — сказал он.

Однако добавил: когда акции протеста переходят в погромы, власть вынуждена применять силу.

«Когда атакуют наше здание… Те, кто атакуют государство, не оставляют ему выбора, чем включать насилие на насилие. Если оно не будет так поступать, оно не будет государством, дальше будет Российская Федерация, и поехали. Не будет сопротивления», — предупредил Арестович.

В марте Приморский суд Одессы приговорил националиста Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича. Радикала взяли под стражу в зале суда. В поддержку Стерненко его сторонники устроили акцию у здания суда, во время которой жгли покрышки. В прошлую субботу, 20 марта, сторонники Стерненко разгромили фасад Офиса президента. Они бросали петарды, жгли фаеры и оставляли надписи на стенах.

Экс-участника так называемой антитеррористической операции в Донбассе, неонациста Антоненко задержали в 2019 году по делу об убийстве Шеремета. Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».