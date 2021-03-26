«Что касается этих двух случаев. Было сделано сечение. Судмедэксперт сделал соответствующее заключение, какова причина смерти каждого человека. В первом случае — острая сердечно-сосудистая недостаточность, во втором — острый ишемический инсульт», — заявил министр.
Ранее сообщалось, что на Украине после прививки от COVID-19 скончалась военнослужащая. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Кроме того, от инсульта после вакцинации скончалась аптечный провизор.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться.
За сутки на Украине зафиксировали 18 132 новых COVID-случая, что является антирекордом с начала пандемии в стране. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Кабинет министров Украины оставил в «желтой» зоне только Херсонскую область, «зеленой» зоны не осталось ни одной. Десять из 24 областей отнесены к «красной» зоне.