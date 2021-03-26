По данным пресс-службы «Киевпастранса» с пятницы, 26 марта, наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров.
«Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом с 50% сидячих мест изменены на 50% от общей конструктивной пассажировместимости», — говорится в Telegram-канале компании.
На Украине действует так называемый адаптивный карантин, при котором страна делится на зоны эпидемиологической опасности («зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная»).
Киев находится в «красной» зоне карантина c 20 марта. В городе введен ряд ограничения, которые касаются, в том числе, работы общественного транспорта. Это привело к большим очередям на остановках.