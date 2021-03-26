Зоозащитники усмотрели в учебнике для первого класса «Украинский язык. Букварь» издательства «Ранок» пропаганду негуманного отношения к животным. Об этом 25 марта сообщили в Facebook-группе Uanimals

Депутат пожаловалась в СБУ на учебник «с запахом Русского мира» © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

«Цирк с животными разрушает не только жизнь животных, но и психику детей. Такой цирк может привить детям ложное восприятие мира, где человек должен доминировать над животным. Дети буквально воспринимают мир и практически не способны к самостоятельной критической оценке примерно до 9 лет, поэтому взаимодействие дрессировщика и животных в цирке они воспринимают как правильную и положительную форму поведения», — считают защитники животных.

Не понравились зоозащитникам и школьные учебники «Основы жизни» и «Украинский язык» для 8 класса, где они нашли «эксплуатацию дельфинов».

«Мы живем в 21 веке и подобным вещам не место в нашем обществе и культуре, особенно в учебниках наших детей», — написали активисты.