В Ивано-Франковской области Украины будут судить женщину, распространявшую фейки о вакцине. Об этом 25 марта сообщил Telegram-канал «Шептун»

Дело о привлечении к ответственности местной жительницы поступило в Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области.

«Из протокола об административном правонарушении следует, что женщина на своей странице в Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, что могло вызвать панику среди населения», — говорится в сообщении.

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Массовая вакцинация препаратом Covishield началась на Украине с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.

Также известно, что после вакцинации скончались два жителя Украины. Минздрав страны опровергает, что их смерть была связана с вакциной.