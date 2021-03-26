Одесский эксперт рассказал, что будет, если Зеленский официально запретит ОПЗЖ
Одесский эксперт рассказал, что будет, если Зеленский официально запретит ОПЗЖ
© РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк
Оппозиционеры связывают инцидент с профессиональной деятельностью депутата в качестве члена бюджетной комиссии. Политсила требует от правоохранительных органов провести объективное расследование.

«Как показывают сводки, в последнее время участились подобного рода инциденты, связанные с нападением на депутатов различных политических сил, их родственников, нанесение вреда имуществу», — отмечается в заявлении.

Накануне депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил также, что украинские правоохранители проводят обыск в офисе общественной организации «Украинский выбор», лидером которой является глава политсовета партии Виктор Медведчук.

 