Оппозиционеры связывают инцидент с профессиональной деятельностью депутата в качестве члена бюджетной комиссии. Политсила требует от правоохранительных органов провести объективное расследование.
«Как показывают сводки, в последнее время участились подобного рода инциденты, связанные с нападением на депутатов различных политических сил, их родственников, нанесение вреда имуществу», — отмечается в заявлении.
Накануне депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил также, что украинские правоохранители проводят обыск в офисе общественной организации «Украинский выбор», лидером которой является глава политсовета партии Виктор Медведчук.