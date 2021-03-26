«Красный» уровень эпидемической опасности введут на территории Николаевской области Украины с 27 марта. Такое решение приняли 25 марта на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщили на правительственном портале

Еще две украинские области переводят в «красную» зону карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктора Ляшко, количество новых случаев заболевания в области за последний месяц выросло в 4 раза, а количество новых госпитализаций — в 3 раза.

«В Николаевской области за последнюю неделю количество госпитализированных возросло на 12%, это привело к тому, что уровень госпитализации в области превысил 60 человек на 100 тысяч населения и загруженность коек с кислородом уже на протяжении 3-х дней превышает 65%», — сказал Ляшко.

Таким образом по результатам заслушанных докладов решено «установить с 00 часов 00 минут 27 марта 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области».

Ранее власти планировали ужесточить карантин из-за коронавируса в области с 24 марта.

На Украине действует так называемый адаптивный карантин, при котором страна делится на зоны эпидемиологической опасности: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную».