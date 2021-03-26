По словам заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, количество новых случаев заболевания в области за последний месяц выросло в 4 раза, а количество новых госпитализаций — в 3 раза.
«В Николаевской области за последнюю неделю количество госпитализированных возросло на 12%, это привело к тому, что уровень госпитализации в области превысил 60 человек на 100 тысяч населения и загруженность коек с кислородом уже на протяжении 3-х дней превышает 65%», — сказал Ляшко.
Таким образом по результатам заслушанных докладов решено «установить с 00 часов 00 минут 27 марта 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Николаевской области».
Ранее власти планировали ужесточить карантин из-за коронавируса в области с 24 марта.
На Украине действует так называемый адаптивный карантин, при котором страна делится на зоны эпидемиологической опасности: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную».