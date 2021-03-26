Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении 19 компаний в сфере пользования недрами. Соответствующий указ 25 марта опубликовали на сайте главы государства

Депутат Европарламента назвала нелепыми санкции Зеленского © president.gov.ua

Контроль за выполнением решения СНБО возлагается на его секретаря.

Кроме того Зеленский ввел в действие еще одно решение СНБО, которым правительству рекомендовали поручить Госслужбе геологии и недр Украины провести в 2021 году внеплановые проверки деятельности субъектов хозяйствования в сфере геологического изучения и рационального использования недр.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что СНБО Украины решил провести аудит всех разрешений на пользование недрами в стране, в случае нарушений они будут отозваны. Также он озвучивал решение применить максимальные санкции в отношении 19 компаний, которые пользуются недрами страны. Он напомнил, что согласно конституции Украины, недра принадлежат народу. Под санкции СНБО попали ООО «Гео Коннект», ООО «Глобал Гео Инвест», ООО «Транс Сет Гео», ООО «Гео Пост», ООО «Гео Вертикаль», ООО «Гео Таргент», ООО «Надра Прайд», ООО»Гео Форс Ойл», ООО «Гео Стене», ООО «Надра Вест Групп», ООО «Бест Оил Компани», ООО «Надрапростир», ООО «Инфо Гео Тренд», ООО «Еджейн Макро», ООО «Эко Газ Альянс», ООО «Епивал Энерджи», ООО «Юнолит Ойл», ООО «Профи нефть», ООО «Бест Гео Тех».