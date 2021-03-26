«Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги как сегодня не было никогда. <…> Людям надо делать из этого выводы. Наиболее коррумпированное сегодня — тарифы», — подчеркнула она.
Тимошенко добавила, что при этом украинские власти не стесняются анонсировать дальнейшее повышение тарифов.
В январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14% — до 7,22 гривны (около 19 рублей) за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.
Эти решения спровоцировали акции протеста в нескольких городах Украины. Недовольные тарифной политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации прошли также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах, в Житомире протестующие взяли штурмом областную администрацию. Позже по решению президента Украины Владимира Зеленского тарифы на газ для населения были снижены на 30% — до 6,3 гривны (около 16 рублей) за кубометр.