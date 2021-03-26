Председатель политической партии «Батькивщина», депутат Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24» на днях заявила, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги

Названо число украинцев, считающих заниженными тарифы на коммуналку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Тимошенко добавила, что при этом украинские власти не стесняются анонсировать дальнейшее повышение тарифов.

В январе компания «Нафтогаз» повысила цену на газ для населения на 14% — до 7,22 гривны (около 19 рублей) за кубометр с НДС и без учета стоимости распределения. Также в конце декабря правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения.

Эти решения спровоцировали акции протеста в нескольких городах Украины. Недовольные тарифной политикой властей перекрывали дороги в Полтавской области. Антиправительственные демонстрации прошли также во Львове, Одессе, Лубнах и других населенных пунктах, в Житомире протестующие взяли штурмом областную администрацию. Позже по решению президента Украины Владимира Зеленского тарифы на газ для населения были снижены на 30% — до 6,3 гривны (около 16 рублей) за кубометр.