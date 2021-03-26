Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снимает любую ответственность с производителей вакцин от коронавируса за возможные последствия после прививки. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба главы государства

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«Освобождение от ответственности производителя и/или владельца регистрационного удостоверения, включая их работников, медицинских работников и других лиц, привлеченных к осуществлению мероприятий, связанных с вакцинацией, за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)», — говорится в документе.

В случае наступления таких последствий государство обеспечивает осуществление соответствующих компенсационных выплат в порядке, установленном кабмином.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования в официальной прессе и действует в течение четырех лет.

Ранее украинский кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, по которому с производителей вакцин от коронавируса снимут ответственность за возможные последствия после прививок. Документ разработан на основании рекомендации ВОЗ.