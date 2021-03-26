«Главной целью Стратегии военной безопасности Украины является заранее подготовленная и всесторонне обеспеченная комплексная оборона Украины в рамках сдерживания, устойчивости и взаимодействия, обеспечивающая военную безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства… а также, способствующая интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО», — сказано в указе.
Там же Россия признается военным противником Украины. Более того, стратегия военной безопасности допускает начало полномасштабных боевых действий России против Украины и других государств Балтийского и Черноморского регионов.
На прошлой неделе сообщалось, что НАТО пересмотрит Комплексный пакет помощи Украине, одобренный в 2016 году. Новый пакет хотят согласовать «с текущими потребностями Украины». Его пересмотр будет завершен в 2021 году. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина объясняла, что Украине необходимо получить план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе.
При этом в начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется.