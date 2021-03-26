Стратегия военной безопасности Украины, утверждённая 25 марта президентом и Советом национальной безопасности и обороны страны, предусматривает интеграцию в евроатлантическое пространство и приобретение членства в НАТО. Об этом говорится в тексте указа на сайте Владимира Зеленского

Украина потребовала от НАТО обозначить ее место в альянсе © пресс-служба президента Украины

Там же Россия признается военным противником Украины. Более того, стратегия военной безопасности допускает начало полномасштабных боевых действий России против Украины и других государств Балтийского и Черноморского регионов.

На прошлой неделе сообщалось, что НАТО пересмотрит Комплексный пакет помощи Украине, одобренный в 2016 году. Новый пакет хотят согласовать «с текущими потребностями Украины». Его пересмотр будет завершен в 2021 году. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина объясняла, что Украине необходимо получить план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, в каком качестве члены Североатлантического альянса видят ее в десятилетней перспективе.

При этом в начале февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется.