Украинский лидер Владимир Зеленский 25 марта своим указом утвердил стратегию военной безопасности государства, в которой Россия признается военным противником страны. Текст документа опубликовали на сайте президента

Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины © пресс-служба Президента Украины говорится в документе.

Отмечается, что Россия якобы угрожает государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, пытаясь неким образом воспрепятствовать европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, по мнению Киева, Москва планирует восстановить свое влияния на Украине.

Более того, стратегия военной безопасности допускает начало полномасштабных боевых действий России против Украины и других государств Балтийского и Черноморского регионов.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.