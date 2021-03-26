Крупнейшими иностранными инвесторами в Узбекистане до сих пор остаются российские энергетические компании «Газпром» и «Лукойл». Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

Эксперт в частности отметил, что по количеству инвестиций и инфраструктуре, которую построили эти российские компании, Москва пока доминирует в этой негласной конкуренции с Китаем.

«Да, китайцы больше торгуют, но мы создаем рабочие места и наполняем бюджет налогами от своего бизнеса. Качественно партнерство с российскими компаниями для Узбекистана очень интересно, не говоря уже о политике и глобальных экономических решениях. Это просто выгодно», — указал Грозин.

В этом смысле Россия пока превосходит Китай, который только начал пересматривать свою экономическую стратегию, проявляя больший интерес к созданию в регионе предприятий по переработке, а не только по добыче и вывозу сырья, потому что она предлагает региону и Узбекистану более интересные и перспективные проекты, заключил собеседник издания.

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