Сейчас много говорится о том, что Россия по росту инвестиций и промышленных коопераций в Узбекистан едва ли не опередила Китай.
Эксперт в частности отметил, что по количеству инвестиций и инфраструктуре, которую построили эти российские компании, Москва пока доминирует в этой негласной конкуренции с Китаем.
«Да, китайцы больше торгуют, но мы создаем рабочие места и наполняем бюджет налогами от своего бизнеса. Качественно партнерство с российскими компаниями для Узбекистана очень интересно, не говоря уже о политике и глобальных экономических решениях. Это просто выгодно», — указал Грозин.
В этом смысле Россия пока превосходит Китай, который только начал пересматривать свою экономическую стратегию, проявляя больший интерес к созданию в регионе предприятий по переработке, а не только по добыче и вывозу сырья, потому что она предлагает региону и Узбекистану более интересные и перспективные проекты, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.