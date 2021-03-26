Сегодня Словакия мечтает превратиться во вторую Польшу, страну, которая выполняет роль своеобразной витрины ЕС на границе с Российской Федерацией. Об этом рассказал политолог Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Словакия приглашает Россию к расширению своих границ на запад? © Facebook, Игорь Иваненко Игор Матович пошутил о передаче России Закарпатья в качестве платежа за вакцину «Спутник» V, что вызвало скандал на Украине, и требования украинского МИДа принести официальные извинения.

Эксперт отметил, что в прошлом году европейские чиновники приняли очень резонансное решение о выделении Варшаве на инфраструктурные проекты астрономической суммы в 160 млрд евро (при общем бюджете такой помощи странам ЕС в 600 млрд).

«В досанкционный период торговый оборот Польши с Калининградской областью достигал почти 1 млрд долларов. Поляки активно экспортировали на север продукты питания, строительные материалы, электрооборудование. При этом российский регион выполнял ещё и роль перевалочной базы на пути грузов в «материковую» Россию. Общий экспорт из Польши в Россию достигал тогда 11 млрд долларов. Сейчас он опустился до 7 млрд, но и об этом показателе Словакия может только мечтать», — указал Иваненко.

Также, по его словам, польские фирмы выступали подрядчиками многочисленных строек и ремонтных работ в Калининграде, открывали производства неподалеку от польских городов, но на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также существовала практика совместной сборки корабельных секций судоремонтными заводам Польши и Калининградской области.

Если же нормализации не случится, Словакия может пойти по стопам поляков и воспользоваться статусом приграничья с «русским медведем», так как по линии НАТО и военного бюджета США Польша привлекает очень серьезные ресурсы, добавил специалист.

Примечательно, что в Польше в социально-экономическое сотрудничество с российской Калининградской областью преимущественно вовлечены северо-восточные воеводства, а военная инфраструктура НАТО и США создается в основном на западе страны, и такое разделение труда может стать актуальным и для Словакии, заключил собеседник издания.

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