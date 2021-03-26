Если гипотетически допустить присоединение Закарпатской области Украины к Российской Федерации, то бывшая Подкарпатская Русь превратится для Словакии в аналог Калининградской области для Польши. Об этом рассказал политолог Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Словакия приглашает Россию к расширению своих границ на запад? © Facebook, Игорь Иваненко Игор Матович пошутил о передаче России Закарпатья в качестве платежа за вакцину «Спутник» V, что вызвало скандал на Украине, и требования украинского МИДа принести официальные извинения.

Эксперт уточнил, что Россия по своему обычаю направляет существенные ресурсы на развитие окраинных территорий, и сегодня валовый региональный продукт Калининградской области многократно превосходит аналогичный показатель Закарпатья, притом что население украинского региона более многочисленно.

«К примеру, средний уровень доходов населения в Калининградской области вполне сопоставим с доходами жителей сопредельных польских воеводств. Это заметно по тому, что калининградцы, пока была открыта граница с Польшей, ездили туда в основном не на работу, а за покупками, поскольку цены на продовольственные товары в Польше ниже. В 2014 году жители Русской Прибалтики оставили в розничных магазинах Польши свыше 20 млн евро. Согласитесь, это существенное подспорье для польского малого бизнеса», — привел пример Иваненко.

По его словам, в случае нормализации отношений России с ЕС благополучный восточный сосед может помочь развитию словацкой экономики.

Если же нормализации не случится, Словакия может пойти по стопам поляков и воспользоваться статусом приграничья с «русским медведем», так как по линии НАТО и военного бюджета США Польша привлекает очень серьезные ресурсы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.