Ислам Каримов настолько все запустил в отношениях с соседями и мировыми центрами силы, что даже если бы действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ничего не делал, он все равно смотрелся бы как реформатор. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Прагматичный технократ Мирзиёев. Зачем Узбекистану ЕАЭС © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Ислама Каримова многие специалисты констатировали, что у Ташкента в силу демографических, экономических и иных причин не было нормальных отношений ни с одним из своих соседей.

Эксперт отметил, что Мирзиёев оказался в очень выгодной для себя ситуации, и он делает все, для того чтобы улучшить отношения с соседями.

«Узбекистан — это центр Центральноазиатского региона, он граничит со всеми остальными республиками, половина населения постсоветской ЦА — это население Узбекистана. Причем это реальные 34 миллиона, которые ежегодно увеличиваются от 500 до 700 тысяч, а не нарисованные, как на Украине, которые нормально посчитать не могут», — указал Грозин.

Узбекистан — это растущее государство с вполне себе внятными амбициями, но оно эти амбиции артикулирует не так, как это делал Казахстан, который «на каждом углу кричал» о том, какой он региональный лидер, заключил собеседник издания.

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