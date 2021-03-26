К моменту окончания президентства Ислама Каримова многие специалисты констатировали, что у Ташкента в силу демографических, экономических и иных причин не было нормальных отношений ни с одним из своих соседей.
Эксперт отметил, что Мирзиёев оказался в очень выгодной для себя ситуации, и он делает все, для того чтобы улучшить отношения с соседями.
«Узбекистан — это центр Центральноазиатского региона, он граничит со всеми остальными республиками, половина населения постсоветской ЦА — это население Узбекистана. Причем это реальные 34 миллиона, которые ежегодно увеличиваются от 500 до 700 тысяч, а не нарисованные, как на Украине, которые нормально посчитать не могут», — указал Грозин.
Узбекистан — это растущее государство с вполне себе внятными амбициями, но оно эти амбиции артикулирует не так, как это делал Казахстан, который «на каждом углу кричал» о том, какой он региональный лидер, заключил собеседник издания.
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