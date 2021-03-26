Ранее советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что у главы государства «есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархами».
По словам Молчанова, в этом вопросе есть две заинтересованные стороны.
«Во-первых, это коллективный Запад, который хочет зачистить украинских олигархов и завести свои транснациональные корпорации. А второе — это окружение Зеленского, они сами хотят стать младоолигархами, как Кирилл Тимошенко и так далее. Поэтому они и начали чехвостить компании, которые занимаются рентами на сырье, недрами, нефтегазовой добычей и так далее», — пояснил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.