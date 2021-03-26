Окружение президента Украины Владимира Зеленского заинтересовано в том, чтобы стать «младоолигархами», поэтому в их интересах зачистить нынешних представителей олигархической прослойки страны. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Последний бой? Зеленский начал войну с олигархами © пресс-служба президента Украины Олег Устенко заявил, что у главы государства «есть четкая воля двигаться в направлении борьбы с олигархами».

По словам Молчанова, в этом вопросе есть две заинтересованные стороны.

«Во-первых, это коллективный Запад, который хочет зачистить украинских олигархов и завести свои транснациональные корпорации. А второе — это окружение Зеленского, они сами хотят стать младоолигархами, как Кирилл Тимошенко и так далее. Поэтому они и начали чехвостить компании, которые занимаются рентами на сырье, недрами, нефтегазовой добычей и так далее», — пояснил политолог.

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