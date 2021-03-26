Введя санкции против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский дал сигнал остальным олигархам объединяться против Офиса главы государства. Об этом украинский политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Офис Зеленского объявил о начале деолигархизации Украины © president.gov.ua Ринат] Ахметов и [олигарх Игорь] Коломойский, чтобы единым фронтом качать Зеленского. Они тоже понимают, что сегодня раскулачивают Медведчука, а завтра возьмутся за всех остальных», — отметил эксперт.

При этом он напомнил об аналогичных событиях 2013 года, когда власть так же стала «наезжать» на всех олигархов одновременно и те решили «немного профинансировать Майдан». В таком же ключе, по мнению Молчанова, ситуация может развиваться и сегодня.

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