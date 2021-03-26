«Он (Зеленский. — Ред.) сплотил против себя элиты. Объединились непримиримые враги, такие как [олигарх Ринат] Ахметов и [олигарх Игорь] Коломойский, чтобы единым фронтом качать Зеленского. Они тоже понимают, что сегодня раскулачивают Медведчука, а завтра возьмутся за всех остальных», — отметил эксперт.
При этом он напомнил об аналогичных событиях 2013 года, когда власть так же стала «наезжать» на всех олигархов одновременно и те решили «немного профинансировать Майдан». В таком же ключе, по мнению Молчанова, ситуация может развиваться и сегодня.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.