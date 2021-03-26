Трудно сказать, менее или более желательно для России обострение в Донбассе или Приднестровье, — в любом случае это чревато определенными последствиями. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Байден развязал России руки в отношении Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов Геворг Мирзаян выразил мнение, что сейчас России следует больше опасаться обострения в Приднестровье, нежели в Донбассе, так как в том регионе у Москвы меньше маневра.

Эксперт отметил, что обострение конфликта в Донбассе более пагубно отразится на российских интересах по той простой причине, что это самая граница с Россией, в отличие от Приднестровья.

«Что касается обострения в Приднестровье, то в принципе мы знаем, что Кишинев подталкивали к этому извне неоднократно, в том числе это было в период президентства Виктора Ющенко. Да и сейчас на Украине связывают с новым президентом Молдавии определенные надежды и прямо звучат заявления о новой блокаде Приднестровья. Это головная боль, которая особо никогда не прекращалась: были уже и блокады, и обострения», — указал Корнилов.

Но если кто-то со стороны Молдавии или Украины атакует российский контингент в Приднестровье, это будет казус белли, это будет повторение ситуации 2008 года в Южной Осетии, поэтому остается надеяться, что у Кишинева и Киева хватит ума не провоцировать там обстановку, заключил политолог.

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