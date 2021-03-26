Ранее политолог Геворг Мирзаян выразил мнение, что сейчас России следует больше опасаться обострения в Приднестровье, нежели в Донбассе, так как в том регионе у Москвы меньше маневра.
Эксперт отметил, что обострение конфликта в Донбассе более пагубно отразится на российских интересах по той простой причине, что это самая граница с Россией, в отличие от Приднестровья.
«Что касается обострения в Приднестровье, то в принципе мы знаем, что Кишинев подталкивали к этому извне неоднократно, в том числе это было в период президентства Виктора Ющенко. Да и сейчас на Украине связывают с новым президентом Молдавии определенные надежды и прямо звучат заявления о новой блокаде Приднестровья. Это головная боль, которая особо никогда не прекращалась: были уже и блокады, и обострения», — указал Корнилов.
Но если кто-то со стороны Молдавии или Украины атакует российский контингент в Приднестровье, это будет казус белли, это будет повторение ситуации 2008 года в Южной Осетии, поэтому остается надеяться, что у Кишинева и Киева хватит ума не провоцировать там обстановку, заключил политолог.
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