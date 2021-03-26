За два года Зеленского на посту президента многие жители Украины, которые поддерживали его ранее, сейчас от него отвернулись, так как увидели, что он не меняет свою политику, а скорее копирует стиль и форму Порошенко для того, чтобы сохранить место у власти, сказал эксперт.
«Зеленский теряет поддержку широких социальных слоев, потому что нельзя вечно обещать и ничего не делать. Нельзя говорить, что я поддерживаю право граждан Украины говорить на разных языках, в том числе на русском, но не менять законодательство», — полагает Якубин.
По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в сентябре, почти 70% жителей Украины испытывают разочарование, когда оценивают ситуацию в своей стране.
68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.