Президент Украины Владимир Зеленский всё больше теряет доверие и поддержку граждан своей страны, так как его слова расходятся с тем, что он действительно делает, а точнее, не делает. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

За два года Зеленского на посту президента многие жители Украины, которые поддерживали его ранее, сейчас от него отвернулись, так как увидели, что он не меняет свою политику, а скорее копирует стиль и форму Порошенко для того, чтобы сохранить место у власти, сказал эксперт.

«Зеленский теряет поддержку широких социальных слоев, потому что нельзя вечно обещать и ничего не делать. Нельзя говорить, что я поддерживаю право граждан Украины говорить на разных языках, в том числе на русском, но не менять законодательство», — полагает Якубин.

68% украинцев отметили, что дела в стране движутся в неправильном направлении. Ещё более 60% респондентов считают, что экономическое положение страны ухудшилось за последние полгода. При этом 40% опрошенных ожидают и дальнейшего ухудшения ситуации.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской народных республик. Он проходил в форме телефонного интервью с 12 по 15 сентября. В итоге было опрошено 5 тысяч респондентов.