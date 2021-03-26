Эксперт пояснил, что под реформой судебной системы Вашингтон подразумевает еще больший тотальный контроль посольства США и примкнувшей к нему «Большой семерки» за судебной системой на Украине.
«Могут ли США толкнуть Украину на широкомасштабную войну с Россией? В принципе и этого исключать не надо, хотя против этого, конечно, будет выступать Европа, — ей точно так же не хочется заиметь на своих границах слишком уж горячую точку. Но авантюризм некоторых деятелей, которые сейчас вернулись в Госдеп США, могут толкнуть и на это. К этому тоже нужно готовиться», — считает Корнилов.
Политолог добавил, что обострение конфликта в Донбассе в любом случае пагубно отразится на российских интересах по той простой причине, что это самая граница с Россией.
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