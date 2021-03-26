США могут толкнуть украинскую власть на реформу судебной системы, к чему они сейчас и призывают. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

После слов Байдена России нет смысла сдерживаться на украинском направлении — Корнилов © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Могут ли США толкнуть Украину на широкомасштабную войну с Россией? В принципе и этого исключать не надо, хотя против этого, конечно, будет выступать Европа, — ей точно так же не хочется заиметь на своих границах слишком уж горячую точку. Но авантюризм некоторых деятелей, которые сейчас вернулись в Госдеп США, могут толкнуть и на это. К этому тоже нужно готовиться», — считает Корнилов.

Политолог добавил, что обострение конфликта в Донбассе в любом случае пагубно отразится на российских интересах по той простой причине, что это самая граница с Россией.

Полностью интервью можно прочитать здесь.