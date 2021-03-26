Украинские власти не понимают, что, когда США выступают с критикой строящегося газопровода «Северный поток – 2», они заботятся не об интересах Киева, а о собственных интересах. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Владимир Корнилов: Байден развязал России руки в отношении Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов Энтони Блинкен увязал судьбу «Северного потока – 2» с благополучием Украины, Польши и прочих «союзников США» и пообещал напомнить своему немецкому коллеге о санкциях за участие в трубопроводе.

Когда Америка отстаивает транзитный статус Украины, то делает это не для того, чтобы каким-то образом защитить интересы Украины, а для того, чтобы сорвать «Северный поток», а срыв «Северного потока» будет означать появление в Европе американского сжиженного газа, а появление американского СПГ, в свою очередь, должно снизить транзит через Украину, пояснил эксперт.

«Это же элементарно на самом деле. Но на Украине этого, похоже, не понимают, поэтому они радостно кричат: "Спасибо, Америка, что ты, по сути дела, гробишь и наши транзитные возможности!"» — категоричен Корнилов.

Политолог добавил, что, если администрация Джо Байдена выполнит свои обещания в части перехода страны к зеленой энергетике, Америке не будет смысла давить на Европу, ведь она давит на нее не из-за России, а из-за продвижения своих бизнес-интересов в этом регионе.

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