По его словам, Россия вступит в конфликт, если Украина начнёт боевые действия в Донбассе. В таком случае от власти Киева может быть освобождена вся территория республики, где проходил референдум 2014 года.
«Но это такой самый скромный вариант, а по-хорошему нужен сухопутный путь в Крым. Но, честно говоря, если на это не решились в 2014 году, решатся ли в 2021-м? Понятно, что Россия — страна чудес, в ней может произойти всё что угодно», — сказал Владлен Татарский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».