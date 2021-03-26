О том, что российская армия может сокрушить все, говорит не только опыт войны с Грузией, но и другие войны, которые вела Россия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал донецкий писатель и экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский

Мирошник рассказал, в каких областях Украины самый высокий боевой дух © Facebook, Владислав Мальцев

«Но это такой самый скромный вариант, а по-хорошему нужен сухопутный путь в Крым. Но, честно говоря, если на это не решились в 2014 году, решатся ли в 2021-м? Понятно, что Россия — страна чудес, в ней может произойти всё что угодно», — сказал Владлен Татарский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.

При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».