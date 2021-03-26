Президент Украины Владимир Зеленский дал предвыборные обещания только для того, чтобы выиграть президентскую гонку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский политический аналитик Конрад Рэнкас

Золотарев назвал самый большой просчет команды Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Спонсоры Зеленского понимали, что победить можно, только пообещав мир, перезагрузку отношений с Россией и внутриукраинское примирение. Поэтому они заставили его пообещать все это, даже на минуту не собираясь ничего выполнять», — рассказал эксперт.

20 мая 2019 года состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес эффектную речь и дал множество обещаний гражданам Украины. Впоследствии многие ожидали таких же эффектных действий, которых за два года его пребывания на посту президента так и не было.

Одним из его главных обещаний было завершение конфликта в Донбассе. При этом Зеленский объявил, что Украина готова к диалогу с населением республик, но вести диалог с руководством ДНР и ЛНР не будет, так как, по его словам, они не признаны мировым обществом, а значит, не могут легитимно руководить.

Ни одно из обещаний, которые Владимир Зеленский дал во время своей инаугурации, не было и не будет выполнено, сказал заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё так же в руинах. Президенту нет дела до своей страны. Он так же, как и его предшественники, пляшет под дудку Запада и США и будет продолжать это делать, пока его не решат сменить кураторы из Вашингтона, сообщил эксперт.