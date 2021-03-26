На данный момент нет никаких доказательств того, что именно Америка подталкивает Украину к военному конфликту, сказал Затулин.
«Украина не такое уж невинное дитя, которое все куда-то подталкивают, а она вынуждена уступать. Она и сама горазда на провокации, и многие люди на Украине на это ставят. То, что на это ставит Зеленский, свидетельствует о его политической глупости», — утверждает эксперт.
Интервью с Константином Затулиным можно почитать на нашем сайте.
Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине.
12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.
Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.
По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.