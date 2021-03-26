«Американцы могут пытаться дестабилизировать ситуацию на Украине разве что для того, чтобы нарастить поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Но это, наоборот, приведет к тому, что "Северный поток – 2" станет еще более востребованным, поскольку он никак не зависит от воли Украины», — заявил эксперт.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
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