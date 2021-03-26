Дестабилизировать ситуацию на Украине — значит нанести удар по ее надежности как транзитера газа: тогда станут востребованы любые иные маршруты поставок, в том числе и «Северный поток – 2», и американский СПГ. Об этом сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич сказал в интервью изданию Украина.ру

Госсекретарь США увязал «Северный поток – 2» с интересами Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока – 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.