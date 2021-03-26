Америка затеяла психологическую игру, в которой намерена победить Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал венгерский политолог Ласло Кемени 19 марта

«Избавились от иллюзий». Эксперт сказал, что сделали бы США, если бы им нужна была Украина © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Джо Байдена показало, что американцы уже начали атаковать, утверждает эксперт.

«США перешли к этой форме войны, потому что понимают: в настоящей войне они либо проигрывают, либо вообще ничего не останется в мире, потому что здесь уступок нет. Поэтому противостояние они хотят перенести на психологическую основу», — сообщает Кемени.

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Ранее в интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей. Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США.

После заявлений Байдена Россия отозвала посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Позднее Путин пожелал здоровья Байдену, отметив, что в других людях нам видны наши собственные качества.