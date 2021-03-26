Украина хочет взять Донбасс по сценарию Нагорного Карабаха. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал донецкий писатель и экс-боец бригады «Восток» Владлен Татарский

Баширов рассказал, как война в Карабахе воодушевила власти Украины © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Дату точно назвать не могу, но то, что будет обострение и наступление, однозначно. Как только станет чуть-чуть лучше погода, оно и начнется. Украинцы делают ставку на турецкие БПЛА, ударные беспилотники, дроны-камикадзе. Киев хочет идти по карабахскому сценарию», — сообщает Татарский.

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Гражданская война в Донбассе развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой областей с насильственной сменой власти на Украине.

12 мая 2014 года состоялся референдум, в ходе которого была провозглашена самостоятельность Донецкой и Луганской народных республик. После этого украинская вооружённая группировка начала проводить авиационные и артиллерийские обстрелы по территориям республик.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.