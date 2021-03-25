«Марьян Заболоцкий при обсуждении регулирования интерчейнджа и эквайринга предложил ввести налог на наличный расчет. Думает за народ народный депутат!» — приводит издание слова Василевской-Смаглюк.
Заболоцкий, комментируя сообщение Василевской-Смаглюк, не стал опровергать тот факт, что такое предложение по вводу нового налога рассматривается в Раде, однако заявил, что инициатива исходила не от него, а от Василевской-Смаглюк.
Известный киевский бизнесмен Гарик Корогодский предложил депутатам новые идеи пополнения государственной казны.
«Подскажите Марьяну, народ дышит бесплатно. Воздух не берется ниоткуда», — с иронией отметил предприниматель.
Ранее Верховная Рада обложила налогом доходы фрилансеров и вообще все приработки украинских граждан.
За уклонение от уплаты налогов наступает административная ответственность, придется платить штрафы. Однако не все так плохо — украинское государство пока не может проконтролировать, кто и откуда получает средства.