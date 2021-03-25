Депутат Верховной Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Марьян Заболоцкий предложил ввести налог на наличный расчет, сообщил сайт APnews 25 марта со ссылкой на заявление коллеги Заболоцкого по фракции Ольги Василевской-Смаглюк

«Марьян Заболоцкий при обсуждении регулирования интерчейнджа и эквайринга предложил ввести налог на наличный расчет. Думает за народ народный депутат!» — приводит издание слова Василевской-Смаглюк.

Заболоцкий, комментируя сообщение Василевской-Смаглюк, не стал опровергать тот факт, что такое предложение по вводу нового налога рассматривается в Раде, однако заявил, что инициатива исходила не от него, а от Василевской-Смаглюк.

Известный киевский бизнесмен Гарик Корогодский предложил депутатам новые идеи пополнения государственной казны.

«Подскажите Марьяну, народ дышит бесплатно. Воздух не берется ниоткуда», — с иронией отметил предприниматель.

Ранее Верховная Рада обложила налогом доходы фрилансеров и вообще все приработки украинских граждан.

За уклонение от уплаты налогов наступает административная ответственность, придется платить штрафы. Однако не все так плохо — украинское государство пока не может проконтролировать, кто и откуда получает средства.