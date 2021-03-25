Скандал вокруг национализации завода существенно подпортил отношения между Киевом и Пекином, китайские инвесторы предприятия подали иски на $3,6 млрд.
«Я хотел бы, чтобы не путали слово "национализация"… Ни разу мы такое слово не использовали. Все должно происходить в соответствии с действующим законодательством», — сказал Данилов.
Он уточнил, что уже сейчас есть решение суда о передаче завода «Мотор Сич» в собственность государства. Данилов в качестве предлога для экспроприации предприятия обозначил «войну с Россией».
Отметим, национализацией называют передачу в собственность государства в том числе промышленных предприятий, принадлежащих частным лицам. Именно так обстоит дело с запорожским заводом «Мотор Сич».
Как отмечал экономист Александр Охрименко в интервью Украина.ру, сейчас на Украине проходит передел собственности под лозунгами борьбы с Россией.
Тем временем уже подавшая судебные иски на $3,6 млрд китайская компания готовит новые исковые заявления как в украинские, так и международные инстанции.
Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно.
Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно, и если Украина его лишится, то это будет жесточайшим ударом по ее экономике.