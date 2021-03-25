Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что завод «Мотор Сич» вернут в государственную собственность, однако заявил, что о национализации предприятия речь не идет. Его слова прозвучали в интервью BBC, опубликованном 25 марта

Скандал вокруг национализации завода существенно подпортил отношения между Киевом и Пекином, китайские инвесторы предприятия подали иски на $3,6 млрд.

«Я хотел бы, чтобы не путали слово "национализация"… Ни разу мы такое слово не использовали. Все должно происходить в соответствии с действующим законодательством», — сказал Данилов.

Новый фронт Украины. Китай готов воевать за «Мотор Сич» © biz.liga.net/marina lystseva

Отметим, национализацией называют передачу в собственность государства в том числе промышленных предприятий, принадлежащих частным лицам. Именно так обстоит дело с запорожским заводом «Мотор Сич».

Как отмечал экономист Александр Охрименко в интервью Украина.ру, сейчас на Украине проходит передел собственности под лозунгами борьбы с Россией.

Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно.

Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно, и если Украина его лишится, то это будет жесточайшим ударом по ее экономике.