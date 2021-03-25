Сейчас Крым приобретает новый потенциал: активно развивается сектор туризма, улучшается качество услуг. Полуострову удалось миновать негативный социальный опыт, который безжалостно накрывает население Украины, сказал эксперт.
«Самое главное, чего Крым смог избежать, — массового обнищания, массовой безработицы и краха всей туристической отрасли», — сообщил Колташов.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.