Благодаря присоединению Крыма к России полуостров смог выскочить из процесса украинской социально-экономической катастрофы, спрыгнуть с «загоревшегося поезда». Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института нового общества Василий Колташов

Сейчас Крым приобретает новый потенциал: активно развивается сектор туризма, улучшается качество услуг. Полуострову удалось миновать негативный социальный опыт, который безжалостно накрывает население Украины, сказал эксперт. «Самое главное, чего Крым смог избежать, — массового обнищания, массовой безработицы и краха всей туристической отрасли», — сообщил Колташов. Крым Украиной глубоко не любим — Белозерова По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.