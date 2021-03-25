Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что нет смысла говорить о дате встречи лидеров стран «нормандский четверки» до согласования нового плана по урегулированию в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости 25 марта

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил о подготовленном Киевом плане урегулирования в Донбассе, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала предложений Украины.

«Пока не будет согласован этот вопрос и другие на уровне политических советников, пока они не договорятся между собой о совместных шагах и о плане, который предложен Францией, Германией и Украиной, пока РФ молчит, то говорить о встрече на самом высоком уровне нет возможности, тем более нельзя говорить о дате такой встречи», — приводит агентство слова Кравчука.

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца, однако из-за того, что украинская сторона не выполнила взятые на себя обязательства, Москва не видит смысла во встрече лидеров «нормандской четверки».