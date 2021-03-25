Россия сделала настолько комфортной жизнь крымчан, что сейчас они даже не следят ни за заявлениями украинских властей, ни за украинскими националистами. Все необходимое они узнают либо из российских новостей, либо из комментариев крымской власти, сказала эксперт.
«За первые годы новейшей истории полуострова было более чем достаточно сказано и сделано украинской властью, чтобы даже сомневающиеся в правильности выбора крымчане поняли, что Крым Украиной глубоко не любим», — сообщила Белозерова.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.