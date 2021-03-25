Украинская власть за время пребывания Крыма в ее составе сделала все возможное для того, чтобы показать свое негативное отношение к крымскому полуострову. Об этом в интервью Украина.ру рассказала экс-председатель Ялтинской городской избирательной комиссии Ирина Белозерова

Россия сделала настолько комфортной жизнь крымчан, что сейчас они даже не следят ни за заявлениями украинских властей, ни за украинскими националистами. Все необходимое они узнают либо из российских новостей, либо из комментариев крымской власти, сказала эксперт.

«За первые годы новейшей истории полуострова было более чем достаточно сказано и сделано украинской властью, чтобы даже сомневающиеся в правильности выбора крымчане поняли, что Крым Украиной глубоко не любим», — сообщила Белозерова.

Власти Крыма подсчитали сумму ущерба от водной блокады © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.