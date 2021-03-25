Отмечается, что разгрузка может продлиться вплоть до завтра, 26 марта.
Оборудование для ВСУ доставил американский сухогруз Ocean Glory. Суда такого типа используются для перевозок военного снаряжения.
Ранее, в начале марта, Пентагон согласовал предоставление Украине военной помощи на 125 миллионов долларов.
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Киев в том, что при Байдене Белый дом продолжит военную поддержку Украины, в том числе поставками летального оружия.
В России предостерегали об опасности поставок Украине вооружений, поскольку это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.