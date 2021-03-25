Вечером 24 марта американский сухогруз доставил в Одессу военное снаряжение весом 350 тонн, в том числе 35 внедорожников «Хамви». Об этом 25 марта сообщает «Думская»

Отмечается, что разгрузка может продлиться вплоть до завтра, 26 марта.

Оборудование для ВСУ доставил американский сухогруз Ocean Glory. Суда такого типа используются для перевозок военного снаряжения.

Ранее, в начале марта, Пентагон согласовал предоставление Украине военной помощи на 125 миллионов долларов.

В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен заверил Киев в том, что при Байдене Белый дом продолжит военную поддержку Украины, в том числе поставками летального оружия.

В России предостерегали об опасности поставок Украине вооружений, поскольку это может привести к эскалации конфликта в Донбассе.