Отношения Венгрии и Украины обострились после того, как в 2017 году Верховная Рада приняла скандальный украинский закон «Об образовании», запрещающий обучение в школах на языках национальных меньшинств
«Венгрия ожидает, что ее союзники дадут понять Украине, что выполнение ее обязательств, в том числе уважение к правам меньшинств, является предварительным условием для более тесного сотрудничества с НАТО», — цитирует агентство Сийярто.
Министр также отметил, что Венгрия считает неприемлемым нарушение прав венгерского нацменьшинства на Украине под предлогом якобы присутствия РФ, подчеркнув, что венгров Закарпатья нельзя винить в происходящем на Украине.
Сийярто заявил, что Альянс должен рассматривать проблему притеснения нацменьшинств не как некий «двусторонний вопрос», отметив, что обязательство уважать национальные меньшинства является неотъемлемой частью международных стандартов, а также закреплено в нескольких документах альянса.