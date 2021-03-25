Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал союзников по НАТО заставить Украину уважать права национальных меньшинств, сделав это условием для более близкого сотрудничества с альянсом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу венгерского Кабмина

Отношения Венгрии и Украины обострились после того, как в 2017 году Верховная Рада приняла скандальный украинский закон «Об образовании», запрещающий обучение в школах на языках национальных меньшинств

«Венгрия ожидает, что ее союзники дадут понять Украине, что выполнение ее обязательств, в том числе уважение к правам меньшинств, является предварительным условием для более тесного сотрудничества с НАТО», — цитирует агентство Сийярто.

Глас вопиющей Венгрии в Европе © segodnya.ua

Сийярто заявил, что Альянс должен рассматривать проблему притеснения нацменьшинств не как некий «двусторонний вопрос», отметив, что обязательство уважать национальные меньшинства является неотъемлемой частью международных стандартов, а также закреплено в нескольких документах альянса.