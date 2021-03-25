Президент Украины Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, который усилил ответственность за сообщения о ложном минировании. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба Офиса президента

Последний бой? Зеленский начал войну с олигархами © пресс-служба президента Украины Новый закон предусматривает и конфискацию имущества у псевдоминеров. Усиленная уголовная ответственность, согласно второй части 259 УК Украины, наступает, если злоумышленник «заминировал» критически важный объект инфраструктуры. Такими депутаты признают учреждения, вывод из строя которых «может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины».