Украинские парламентарии последний раз вводили более жесткие меры против телефонных хулиганов в 2012 году. Тогда максимальный срок наказания составлял шесть лет лишения свободы, а рецидивисты могли отправиться за решетку на восемь лет.
Новый закон предусматривает и конфискацию имущества у псевдоминеров.
Усиленная уголовная ответственность, согласно второй части 259 УК Украины, наступает, если злоумышленник «заминировал» критически важный объект инфраструктуры.
Такими депутаты признают учреждения, вывод из строя которых «может оказать негативное влияние на состояние национальной безопасности и обороны Украины».