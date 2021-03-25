Все сводить к личностному фактору было бы неправильно. Но первый президент Узбекистана Ислам Каримов действительно был не сдержан в отношениях со своими соседями, особенно с теми, кого он считал себе неровней. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт объяснил, почему Узбекистан рано или поздно обгонит их в плане экономики © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что Каримов не только не считал равными себе руководство Таджикистана или Киргизии, но и на Казахстан он тоже смотрел без особого пиетета.

«Тогда они называли себя потомками Тамерлана и везде кричали про наследие тимуридов. Сейчас это все осталось в школьных учебниках, и памятник Тимуру стоит, но этой громкой пропагандисткой идеи о великом узбекском государстве сейчас уже нет», — указал Грозин.

Теперь же, по его словам, действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пытается запустить процесс по активизации экономических связей и возобновлении регионального объединения, который был в 1990-е годы.

Сегодня Узбекистан старается не устраивать блокады, минировать границы или вводить войска на сопредельные территории, а задушить соседей в объятиях, включив их в свои масштабные экономические проекты, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.