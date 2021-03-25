К моменту окончания президентства Каримова многие специалисты констатировали, что у Ташкента в силу демографических, экономических и иных причин не было нормальных отношений ни с одним из своих соседей.
Эксперт отметил, что Каримов не только не считал равными себе руководство Таджикистана или Киргизии, но и на Казахстан он тоже смотрел без особого пиетета.
«Тогда они называли себя потомками Тамерлана и везде кричали про наследие тимуридов. Сейчас это все осталось в школьных учебниках, и памятник Тимуру стоит, но этой громкой пропагандисткой идеи о великом узбекском государстве сейчас уже нет», — указал Грозин.
Теперь же, по его словам, действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пытается запустить процесс по активизации экономических связей и возобновлении регионального объединения, который был в 1990-е годы.
Сегодня Узбекистан старается не устраивать блокады, минировать границы или вводить войска на сопредельные территории, а задушить соседей в объятиях, включив их в свои масштабные экономические проекты, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.