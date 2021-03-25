В январе текущего года общественности стало известно о продаже франшизы студии «Квартал 95», а именно программы «Лига смеха», российскому телеканалу СТС. Тогда же был объявлен кастинг, куда подали заявки в том числе украинские юмористы. Спустя меньше чем три месяца, 25 марта, Vesti.ua написали о том, что шоу не состоится

«Сваты-7»: Добронравов высказался о 4 июня © Федор Добронравов/Инстаграм Владимир Зеленский, утверждая, что такую информацию им озвучил один из редакторов КВН, работающий в компании Александра Маслякова «АМиК».

«По личному указанию Зеленского франшизу с СТС отозвали», — цитирует СМИ свой источник.

РАНЕЕ МЫ ПИСАЛИ: УКРАИНЦЫ ЛОМАНУЛИСЬ В РОССИЙСКУЮ ВЕРСИЮ ПРОЕКТА ЗЕЛЕНСКОГО и УКРАИНСКИЙ ВЕДУЩИЙ-РУСОФОБ НАЗВАЛ КОЛЛЕГ ИЗВРАЩЕНЦАМИ ЗА СВЯЗИ С РФ.

В январе этого года, когда стало известно, что проект «Лига смеха» продан СТС, на Украине разгорелся скандал. Студию «Квартал 95», придумавшую «Лигу», местные русофобы обвинили в непатриотичности и даже предложили запретить подобные контакты с РФ на государственном уровне.

Тогда в «Квартале» ответили, что не имеют к сделке никакого отношения, так как эксклюзивные права на продажу их продуктов имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и решает все вопросы с франшизами.

Неназванный источник Vesti.ua также сообщил, что команды для российской версии «Лиги смеха» были отобраны сильные, кроме того, в шоу было запланировано участие популярных команд из высшей лиги КВН, а также из ДНР.