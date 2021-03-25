Издание сообщило, что выпуск проекта запретил лично президент Украины Владимир Зеленский, утверждая, что такую информацию им озвучил один из редакторов КВН, работающий в компании Александра Маслякова «АМиК».
«По личному указанию Зеленского франшизу с СТС отозвали», — цитирует СМИ свой источник.
РАНЕЕ МЫ ПИСАЛИ: УКРАИНЦЫ ЛОМАНУЛИСЬ В РОССИЙСКУЮ ВЕРСИЮ ПРОЕКТА ЗЕЛЕНСКОГО и УКРАИНСКИЙ ВЕДУЩИЙ-РУСОФОБ НАЗВАЛ КОЛЛЕГ ИЗВРАЩЕНЦАМИ ЗА СВЯЗИ С РФ.
В январе этого года, когда стало известно, что проект «Лига смеха» продан СТС, на Украине разгорелся скандал. Студию «Квартал 95», придумавшую «Лигу», местные русофобы обвинили в непатриотичности и даже предложили запретить подобные контакты с РФ на государственном уровне.
Тогда в «Квартале» ответили, что не имеют к сделке никакого отношения, так как эксклюзивные права на продажу их продуктов имеет шведский дистрибьютор Eccho Rights, который и решает все вопросы с франшизами.
Неназванный источник Vesti.ua также сообщил, что команды для российской версии «Лиги смеха» были отобраны сильные, кроме того, в шоу было запланировано участие популярных команд из высшей лиги КВН, а также из ДНР.