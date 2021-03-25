Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом Кабинет министров Украины оставил в «желтой» зоне только Херсонскую область. Об этом 25 марта говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины

В частности, Минздрав Украины отнес Киев и еще десять областей в «красную» зону эпидемической опасности. Еще 12 регионов оказались в «оранжевой» зоне, и один — в «желтой».

Наихудшая ситуация наблюдается в Киеве и области, Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской и Черновицкой областях.

За последние сутки Украина побила антирекорд по заражению коронавирусом с начала пандемии — более 16 тысяч. Также был побит антирекорд по числу смертей.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу более половины украинцев не хотят вакцинироваться. Для того, чтобы поменять мнение граждан, первые лица страны, политики и люди из сферы искусства стали вакцинироваться на камеру.