Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия пообещал помешать принятию законопроекта, который устанавливает 7 признаков наличия трудовых отношений между юрлицом и ФОПом. Об этом он заявил на пресс-конференции 25 марта, которая транслировалась в Facebook

Речь о законопроекте № 5054 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия».

По словам Арахамии, он получил множество жалоб от IT-компаний, что, несмотря на добровольность регистрации в приложении «ДiяCity», им мешает дамоклов меч в виде этого законопроекта. Новая атака на ФОПы. Как Шмыгаль хочет досадить бизнесу © kmu.gov.ua

«Мы точно сделаем так, что похороним этот законопроект в Верховной Раде. Это в моих компетенциях. Если будет там действительно трудно это сделать, я лично зарегистрирую десяток тысяч правок, и мы это точно похороним в Верховной Раде», — сказал Арахамия.

Он заявил, что по вопросу этого законопроекта его поддерживает Министерство цифровой трансформации и совместными усилиями они не дадут ему пройти голосование.

Ранее Кабмин поддержал законопроект об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия. Глава движения «Save ФОП» Сергей Доротич назвал его неэффективным, поскольку, по его словам, к большинству физических лиц-предпринимателей (ФОП) можно применить лишь 3 из 7 признаков.