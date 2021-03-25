Хотя полномасштабная война не может быть выгодна киевскому режиму, тем не менее очевидно, что подготовка к наступлению ВСУ в Донбассе ведется. Об этом 25 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин, слова которого приводит пресс-служба руководителя народной республики

Владлен Татарский: В ходе контрнаступления мы можем пробить дорогу в Крым © vk.com, Владлен Татарский «Мы быстро опрокинем продвижение их войск, и, уверен, украинские политики мучаются вопросом: где мы остановимся, если остановимся?» — отметил Пушилин. По словам военного эксперта Константина Сивкова, в сложившейся ситуации единственный приемлемый вариант для Украины — это решение задачи методом блицкрига. Однако наступление на республики Донбасса приведет к вводу российских войск и разгрому ВСУ, утверждает эксперт.