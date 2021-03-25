С начала февраля украинская армия впервые с июля 2020 года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.
«Мы быстро опрокинем продвижение их войск, и, уверен, украинские политики мучаются вопросом: где мы остановимся, если остановимся?» — отметил Пушилин.
По словам военного эксперта Константина Сивкова, в сложившейся ситуации единственный приемлемый вариант для Украины — это решение задачи методом блицкрига. Однако наступление на республики Донбасса приведет к вводу российских войск и разгрому ВСУ, утверждает эксперт.