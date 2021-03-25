После возвращения польских трудовых мигрантов из Великобритании будет создаваться некий ажиотаж на рынке труда, поэтому значительное количество украинцев, которые привыкли ездить на заработки в Польшу, будут лишены такой возможности. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

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Эксперт отметил, что украинские заробитчане вряд ли смогут быстро переориентироваться на Германию, поскольку в Германии более жесткие миграционные правила для украинцев.

«Второй момент — это языковой барьер: если с поляками особого языкового барьера, особенно у западных украинцев, не было, то немецким языком владеет не так много украинцев», — указал Бондаренко.

Наконец, сейчас вряд ли Германия будет расширять квоты для трудовых мигрантов, особенно в преддверии выборов в Бундестаг, которые состоятся в сентябре этого года, заключил политолог.

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