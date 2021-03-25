Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в дестабилизации ситуации в постсоветских странах, в том числе на Украине, в Грузии и Молдавии.
По словам Грушко, НАТО идет по пути конфронтации с Россией.
«И как мы видим все последние годы, изыскиваются все новые и новые аргументы, причины, которые не имеют никакого отношения к реальности, для того чтобы продолжать доказывать общественному мнению западных стран, что разворот НАТО к Востоку, дополнительные военные усилия на восточном фланге — они оправданы и отвечают интересам безопасности альянса», — сказал Грушко.
Президент США Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».
В интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей.
Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и пригласил его на дебаты.