Лидеры НАТО пытаются доказать гражданам западных стран необходимость присутствия своих вооруженных сил на восточном фланге Альянса. Об этом 25 марта заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, слова которого цитирует РИА Новости

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в дестабилизации ситуации в постсоветских странах, в том числе на Украине, в Грузии и Молдавии.

По словам Грушко, НАТО идет по пути конфронтации с Россией.

«И как мы видим все последние годы, изыскиваются все новые и новые аргументы, причины, которые не имеют никакого отношения к реальности, для того чтобы продолжать доказывать общественному мнению западных стран, что разворот НАТО к Востоку, дополнительные военные усилия на восточном фланге — они оправданы и отвечают интересам безопасности альянса», — сказал Грушко.

Виталий Третьяков: Американцы — хамы в мировой политике © РИА Новости, Владимир Трефилов Джо Байден в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот «хочет ослабить европейский проект и НАТО и подорвать трансатлантическое единство».

В интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он президента РФ Владимира Путина убийцей.

Кроме того, хозяин Белого дома пригрозил, что российскому лидеру придется ответить за «вмешательство» в выборы в США. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и пригласил его на дебаты.