Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который находится с рабочим визитом в Италии, встретился с Папой Римским Франциском и обменялся с ним подарками. Об этом 25 марта говорится в заявлении пресс-службы Святого Престола, передает VaticanNews

Отмечается, что Папа Франциск принял Шмыгаля в ходе частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана. При этом данный заграничный визит Шмыгаля не анонсировался.

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Кроме того, украинский премьер и Папа Римский обсудили обстановку в Донбассе и ситуацию с коронавирусом.

В конце встречи Шмыгаль подарил Франциску факсимильное издание «Венского Октоиха» и репродукцию скульптуры «Горькая память детства». Франциск также подарил современное произведение — барельеф «Рука в руке».

Также стоит отметить, что на фото Шмыгаль и Папа Франциск, а также члены делегации запечатлены без медицинских масок.