Отмечается, что Папа Франциск принял Шмыгаля в ходе частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана. При этом данный заграничный визит Шмыгаля не анонсировался.
На встрече стороны обсудили некие текущие вопросы, представляющие взаимный интерес, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью католической церкви на Украине.
Кроме того, украинский премьер и Папа Римский обсудили обстановку в Донбассе и ситуацию с коронавирусом.
В конце встречи Шмыгаль подарил Франциску факсимильное издание «Венского Октоиха» и репродукцию скульптуры «Горькая память детства». Франциск также подарил современное произведение — барельеф «Рука в руке».
Также стоит отметить, что на фото Шмыгаль и Папа Франциск, а также члены делегации запечатлены без медицинских масок.