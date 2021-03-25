Отмечается, что Папа Франциск принял Шмыгаля в ходе частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана. При этом данный заграничный визит Шмыгаля не анонсировался.

Папа Римский поставил лайк под эротическим фото, Ватикан начал расследование
Папа Римский поставил лайк под эротическим фото, Ватикан начал расследование
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На встрече стороны обсудили некие текущие вопросы, представляющие взаимный интерес, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью католической церкви на Украине.

Кроме того, украинский премьер и Папа Римский обсудили обстановку в Донбассе и ситуацию с коронавирусом.

В конце встречи Шмыгаль подарил Франциску факсимильное издание «Венского Октоиха» и репродукцию скульптуры «Горькая память детства». Франциск также подарил современное произведение — барельеф «Рука в руке».

Также стоит отметить, что на фото Шмыгаль и Папа Франциск, а также члены делегации запечатлены без медицинских масок.    