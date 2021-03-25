Начало марта ознаменовалось столпотворением заробитчан на польско-украинской границе: тысячи граждан Украины стремились выехать с родины в соседние государства на работу, куда их неохотно пускали из-за коронавирусной пандемии.
Поэтому, если сейчас поляки вернутся в Польшу обратно, это значит, что уменьшится количество тех людей, которых Польша сможет взять для работ в Украине, пояснил эксперт.
«По последним данным британской прессы, из Великобритании ожидается отток не менее миллиона рабочих, из них, можно предположить, процентов 75 — это поляки. Соответственно, будет создаваться некий ажиотаж на рынке труда в той же Польше, поэтому значительное количество украинцев, которые привыкли ездить на заработки в Польшу, будут лишены такой возможности», — прогнозирует Бондаренко.
Что касается планов Германии по привлечению заробитчан, поскольку тема нелегальных или тем более легальных мигрантов достаточно болезненна для немецких обывателей, то, соответственно, накануне выборов вряд ли кто-то будет расширять трудовое законодательство, заключил политолог.
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