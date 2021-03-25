Сейчас происходит большой отток рабочей силы из Великобритании, где трудились в большинстве своем поляки и представители других восточноевропейских народов. Поэтому положение украинских трудовых мигрантов в Польше изменится. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

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Поэтому, если сейчас поляки вернутся в Польшу обратно, это значит, что уменьшится количество тех людей, которых Польша сможет взять для работ в Украине, пояснил эксперт.

«По последним данным британской прессы, из Великобритании ожидается отток не менее миллиона рабочих, из них, можно предположить, процентов 75 — это поляки. Соответственно, будет создаваться некий ажиотаж на рынке труда в той же Польше, поэтому значительное количество украинцев, которые привыкли ездить на заработки в Польшу, будут лишены такой возможности», — прогнозирует Бондаренко.

Что касается планов Германии по привлечению заробитчан, поскольку тема нелегальных или тем более легальных мигрантов достаточно болезненна для немецких обывателей, то, соответственно, накануне выборов вряд ли кто-то будет расширять трудовое законодательство, заключил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.