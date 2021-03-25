По итогам переговоров с профсоюзами руководство Укрзализныци решило вернуть для железнодорожников пятидневную рабочую неделю и выполнить свои финансовые обязательства перед ними. Об этом 25 марта написал в Fаcebook и.о. председателя правления компании Иван Юрик

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