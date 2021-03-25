«Руководство "Укрзализныци" в социальном диалоге с профсоюзами договорилось: с 15 апреля будет восстановлена пятидневная рабочая неделя для всех железнодорожников; с 1 апреля начинаем выплачивать все отсроченные социальные выплаты, предусмотренные отраслевым соглашением и коллективным договором; в июне прогнозируем стабилизацию финансово-экономической ситуации и инициируем повышение заработных плат наших сотрудников на 8%, с 1 апреля размер суточных расходов в пределах Украины увеличивается на 25%», — написал Юрик.
На прошлой неделе, 17 марта, Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета администрации «Укрзализныци» уволил главу правления компании Владимира Жмака и возложил исполнение обязанностей на Ивана Юрика.
Сотрудники «Укрзализныци» сообщали, что намерены объявить забастовку и остановить перевозки. Также они ранее провели митинг с требованием отставки Жмака из-за возможных массовых сокращений. Кроме того, они жаловались на мизерное повышение зарплаты и блокирование деятельности профсоюза со стороны работодателя.