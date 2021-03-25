Президент Владимир Зеленский поздравил работников Службы безопасности Украины (СБУ) с профессиональным праздником и указал ведомству на его место в Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Об этом 25 марта украинский лидер написал в Telegram. В четверг СБУ исполнилось 29 лет

В четверг, 25 марта, СБУ отмечает 29-ю годовщину своего создания.

«Уверен, что благодаря своим принципам СБУ работает не для красивой статистики и не для славы, а ради славы Украины. Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО», — заявил он.

Зеленский поздравил СБУ с 29-летием © пресс-служба президента Украины

Ранее глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал работу ведомства «дешевым разводом» и выругался в нецензурной форме. Он призвал Зеленского закрыть орган, поскольку считает его «рассадником коррупции».

Саакашвили отреагировал таким образом на заявление СБУ о том, что бывший депутат Рады Семен Семенченко и агент Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины.