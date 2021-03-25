В четверг, 25 марта, СБУ отмечает 29-ю годовщину своего создания.

«Уверен, что благодаря своим принципам СБУ работает не для красивой статистики и не для славы, а ради славы Украины. Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО», — заявил он.

Зеленский поздравил СБУ с 29-летием
Зеленский поздравил СБУ с 29-летием
© пресс-служба президента Украины
Также Зеленский отметил, что без работы СБУ долгожданное для Украины восстановление справедливости «было бы невозможным».

Ранее глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили назвал работу ведомства «дешевым разводом» и выругался в нецензурной форме. Он призвал Зеленского закрыть орган, поскольку считает его «рассадником коррупции».

Саакашвили отреагировал таким образом на заявление СБУ о том, что бывший депутат Рады Семен Семенченко и агент Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины.