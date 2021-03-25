Если говорить о светлом будущем Украины, то олигархическую систему можно и нужно было разрушить, но для этого нужен сильный субъект, который, борясь с олигархами, предлагал бы какую-то альтернативу.
«Украина беднеет, будучи ресурсно богатой страной. <…> Но ресурсы выкачиваются на олигархические шалости, и государство оплачивает расходы олигархов», — рассказал Рудяков.
После принятия множества законов под давлением Европы стало понятно, что Украина потеряла свой суверенитет, отметил украинский политолог Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру
Также он напомнил, что под давлением Международного валютного фонда был принят закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Кроме того, добавил эксперт, из-за арбитражного решения Европейского союза Украина не сможет полностью ограничить экспорт леса-кругляка, таким образом теряя контроль над природными ресурсами.