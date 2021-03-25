Украина остается богатой ресурсами страной, однако продолжает все больше беднеть, так как все ее средства уходят на оплату «хотелок» олигархов. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Если говорить о светлом будущем Украины, то олигархическую систему можно и нужно было разрушить, но для этого нужен сильный субъект, который, борясь с олигархами, предлагал бы какую-то альтернативу.

«Украина беднеет, будучи ресурсно богатой страной. <…> Но ресурсы выкачиваются на олигархические шалости, и государство оплачивает расходы олигархов», — рассказал Рудяков.

Также он напомнил, что под давлением Международного валютного фонда был принят закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

Кроме того, добавил эксперт, из-за арбитражного решения Европейского союза Украина не сможет полностью ограничить экспорт леса-кругляка, таким образом теряя контроль над природными ресурсами.