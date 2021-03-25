Киевский спасатель Артур Моркотенко спас уличного кота по кличке Чивас от сильных морозов. Об этом 25 марта сообщили в Facebook-группе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям

В Одессе завелся кот-таможенник © CC0, Pixabay

«В одно мгновение пушистик получил любящую семью, уход, форменную одежду, имя и даже специальное звание майора. С того дня Чивас, а именно так зовут кота, живет в кабинете своего спасителя. В свободное от исполнения служебных обязанностей время котик спит в лотке для бумаг и гуляет по части», — говорится в материале.

Отмечается, что основной задачей кота является ловля мышей в части и обеспечение эмоциональной разрядки спасателей.