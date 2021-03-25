Спасатель еще в январе прочитал в соцсети информацию о котенке, которого подбросили к подъезду. Животное целую неделю замерзало и голодало, поэтому он унес его на работу.
«В одно мгновение пушистик получил любящую семью, уход, форменную одежду, имя и даже специальное звание майора. С того дня Чивас, а именно так зовут кота, живет в кабинете своего спасителя. В свободное от исполнения служебных обязанностей время котик спит в лотке для бумаг и гуляет по части», — говорится в материале.
Отмечается, что основной задачей кота является ловля мышей в части и обеспечение эмоциональной разрядки спасателей.